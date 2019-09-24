ФСБ проводит обыски в воронежском НИИ электротехники
Оперативно-розыскные мероприятия проходят в здании АО «Научно-исследовательский институт электронной техники». Как пишет «Коммерсантъ», обыски в НИИЭТ, который входит в совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», проводят сотрудники управления ФСБ России по Воронежской области.
Источник отмечает, что там проводится обследование помещений и проверка финансово-хозяйственной деятельности. Также известно, что уголовного дела пока нет.
Между тем, в начале августа НСН писала, что сотрудники ФСБ провели обыски в упрaвлении экономической безопaсности и противодействия коррупции Крaсноярского крaя глaвкa МВД. Как сообщaет «Интерфaкс», речь идет об уголовном деле о взяткaх и мошенничестве.
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