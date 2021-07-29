ФСБ нейтрализовала в Тюмени двух сторонников ИГ
Сотрудники ФСБ РФ пресекли в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщает РИА Новости.
По данным силовиков, в состав ячейки входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, которые, по указанию зарубежных эмиссаров, планировали диверсионно-террористические акты в местах массового скопления людей.
При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам проживания террористов силовики обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи и религиозную литературу.
Ранее в Екатеринбурге задержали вербовщика запрещённой в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам», сообщает Ura.ru.
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