ФСБ нейтрализовала в Тюмени двух сторонников ИГ

Сотрудники ФСБ РФ пресекли в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, в состав ячейки входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, которые, по указанию зарубежных эмиссаров, планировали диверсионно-террористические акты в местах массового скопления людей.

При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. На месте происшествия и по адресам проживания террористов силовики обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи и религиозную литературу.

Ранее в Екатеринбурге задержали вербовщика запрещённой в России террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Исламское ГосударствоТеррористыТюменьФСБ
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