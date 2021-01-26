ФСБ пресекла попытку вывоза в США военных радиостанций

В Пресненском суде Москвы сообщили изданию, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Утверждается, что заказчиком радиостанций был президент частной американской охранной фирмы AG Global Inc. Джордж Энтони Олвен. По словам американца, используемые в Вооруженных силах России рации понадобились ему для обеспечения хорошей связи во время охоты в саванне.

По информации газеты, компания AG Global создана в 2006 году, сотрудниками в ней являются бывшие сотрудники спецслужб. Она предлагает «полный спектр услуг» в области безопасности.





