ФСБ пресекла попытку вывоза в США военных радиостанций
ФСБ пресекла попытку нелегального вывоза в Соединенные Штаты российские военные радиостанции, которые используются в Вооруженных силах России.
По данным службы, это попытался сделать гражданин Франции и Северной Македонии Тони Стефановски, который предположительно получил заказ от частной охранной фирмы из США. Он задержан и арестован. Возбуждено уголовное дело о попытке нелегального вывоза военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» из России в США, пишет «Коммерсант».
В Пресненском суде Москвы сообщили изданию, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Утверждается, что заказчиком радиостанций был президент частной американской охранной фирмы AG Global Inc. Джордж Энтони Олвен. По словам американца, используемые в Вооруженных силах России рации понадобились ему для обеспечения хорошей связи во время охоты в саванне.
По информации газеты, компания AG Global создана в 2006 году, сотрудниками в ней являются бывшие сотрудники спецслужб. Она предлагает «полный спектр услуг» в области безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru