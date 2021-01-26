В Москве задержали главу австрийской компании Оливера Кайзера

Генеральный директор австрийской компании «Экоком» Оливер Кайзер стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности в России. Бизнесмен был задержан в Москве.

Следователи МВД просят Тверской суд столицы избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Бизнесмен занимался рекультивацией нескольких отечественных полигонов твердых бытовых отходов, сообщает РЕН ТВ.

«В Тверской районный суд поступило ходатайство ГСУ МВД об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера», - рассказали ТАСС в пресс-службе Тверского суда.


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