Экстремистская ячейка в Татарстане ликвидирована совместно МВД и ФСБ
Операция по задержанию участников запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар» проведена в Татарстане. В совместном оперативном мероприятии приняли участие сотрудники республиканского министерства внутренних дел и управления Федеральной службы безопасности.
Всего задержано трое участников религиозного подполья, передаёт «Интерфакс». Законспирированная ячейка действовала на территории Татарстана с 2019 года. Лидером был преподаватель одного из высших учебных заведений Казани. Он распространял среди студентов мусульман идеологию организации. Собрания активистов проводились на конспиративных квартирах.
«Нурджулар» — турецкое религиозное сообщество, которое распространяет идеологию ислама суннитского направления. Оно возникло после Первой мировой войны на основе тафсиров Корана известного турецкого теолога шейха Бадиуззамана Саида Нурси.
По одной из версий, организация продвигает идею тюркского превосходства и необходимости объединения исламского мира под эгидой Анкары с конечной целью создания «чистого государства» на основе «просвещенного шариата».
Главным проповедником идей Нурси на сегодня считается турецкий писатель, исламский религиозный и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Анкара обвиняет его в организации неудавшегося военного переворота в Турции в 2016 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru