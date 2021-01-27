ФСБ пресекла деятельность террористов в Калужской области

В Калужской области ФСБ России пресекла деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

По данным службы, участники группировки вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти, пишут «Известия».

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Они занимались вербовкой в свои ряды местных мусульман.

Число задержанных исламистов ФСБ не называет. Отмечается, что у членов группировки была изъята пропагандистская литература и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанный в Башкирии предполагаемый террорист признался в подготовке взрыва, сообщает РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:Калужская ОбластьФСБ
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