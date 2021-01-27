ФСБ пресекла деятельность террористов в Калужской области

Они занимались вербовкой в свои ряды местных мусульман.

Число задержанных исламистов ФСБ не называет. Отмечается, что у членов группировки была изъята пропагандистская литература и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее задержанный в Башкирии предполагаемый террорист признался в подготовке взрыва, сообщает РИА ФАН.



