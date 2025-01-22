ФСБ пресекла деятельность продававшей рога сайгака ОПГ

Следствие полагает, что преступления совершались с 2022 года, при этом руководителем деятельности ОПГ, промышлявшей в Бурятии, Приморском крае, Волгоградской, Астраханской и Саратовской областях, был иностранный гражданин. Чаще всего рога сайгака приобретались на границе с Казахстаном, после чего попадали на международный рынок. Всего правоохранители изъяли более 2 000 рогов, таким образом, из-за деятельности преступников погибли свыше тысячи животных.

Главаря ОПГ, покинувшего страну, объявили в международный розыск, троих обвиняемых заключили под стражу, одного злоумышленника поместили под домашний арест.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что крайне сложно доказать, что убитое на охоте краснокнижное животное тяжело болело, принятие предлагаемых Минприроды поправок развяжет руки браконьерам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

