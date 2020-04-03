ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО
На Ставрополье предотвращены теракты в людных местах. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что сотрудники ФСБ разгромили ячейку террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.
Сотрудники ФСБ подчеркнули, что в состав ячейки входили житель края и выходец из Дагестана, которые планировали нападения на сотрудников полиции, а также террористические акции на объектах массового скопления людей. Также сообщается, что членами ячейки были приобретены предметы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература.
Кроме того, в пятницу, 3 апреля, в городе Лянтор в ХМАО сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали троих членов террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена на территории РФ. Они готовили теракт в торговом центре, пишет РИА ФАН.
На минувшей неделе НСН писала, что ФСБ задержала в Краснодаре 27-летнего россиянина — сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина 1993 года рождения состоял в переписке с террористами.
Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружено взрывное устройство. В ФСБ считают, что мужчина готовился к совершению теракта, сообщает Ura.ru
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