ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО

На Ставрополье предотвращены теракты в людных местах. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что сотрудники ФСБ разгромили ячейку террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России.

Сотрудники ФСБ подчеркнули, что в состав ячейки входили житель края и выходец из Дагестана, которые планировали нападения на сотрудников полиции, а также террористические акции на объектах массового скопления людей. Также сообщается, что членами ячейки были приобретены предметы для изготовления самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература.

Кроме того, в пятницу, 3 апреля, в городе Лянтор в ХМАО сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали троих членов террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена на территории РФ. Они готовили теракт в торговом центре, пишет РИА ФАН.