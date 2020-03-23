В Кабардино-Балкарии предотвращён теракт

Бойцы ФСБ «нейтрализовали» трёх бандитов в Кабардино-Балкарии, готовивших теракт. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По имеющимся сведениям, бандиты пытались оказать сопротивление. На месте перестрелки найдено оружие и самодельное взрывное устройство.

Ранее в НАК рассказали о предотвращении теракта в Башкортостане, где силовики задержали боевика с пистолетом и самодельной взрывчаткой, передает RT.

