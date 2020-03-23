В Кабардино-Балкарии предотвращён теракт
23 марта 202012:06
Бойцы ФСБ «нейтрализовали» трёх бандитов в Кабардино-Балкарии, готовивших теракт. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
По имеющимся сведениям, бандиты пытались оказать сопротивление. На месте перестрелки найдено оружие и самодельное взрывное устройство.
Ранее в НАК рассказали о предотвращении теракта в Башкортостане, где силовики задержали боевика с пистолетом и самодельной взрывчаткой, передает RT.
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