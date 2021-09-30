ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке
Во Владивостоке был пресечен теракт, который готовился местным неонацистом, сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о лидере регионального неонацистского объединения «Правые Приморья», который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства.
На данный момент возбуждено уголовное дело, в ходе обыска у гражданина были найдены компоненты для синтезирования взрывчатки и инструкции по приготовлению бомбы.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Башкирии, пятеро участников неонацистской группировки из Уфы задержаны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru