ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке

Во Владивостоке был пресечен теракт, который готовился местным неонацистом, сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о лидере регионального неонацистского объединения «Правые Приморья», который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в ходе обыска у гражданина были найдены компоненты для синтезирования взрывчатки и инструкции по приготовлению бомбы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Башкирии, пятеро участников неонацистской группировки из Уфы задержаны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:ПроисшествиеТеррактФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры