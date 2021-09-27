ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

Сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Башкирии, пятеро участников неонацистской группировки из Уфы задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники планировали совершить теракт на одном из объектов правоохранительных органов, уточняет телеканал «360».

«В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения — участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств», — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.

Силовики изъяли у злоумышленников самодельные взрывное устройство и взрывчатое вещество, а также компоненты для его синтеза и инструкции по изготовлению, 9 единиц холодного оружия, националистскую атрибутику.

В отношении членов группировки возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств». Подозреваемых заключили под стражу, пишет РИА ФАН.

