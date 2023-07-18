ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

Уточняется, что теракт планировался на объекте критической инфраструктуры региона.

По информации ведомства, была задержана женщина, завербованная украинскими спецслужбами. Она передавала им информацию об инфраструктурном объекте Ярославской области.



В ФСБ добавили, что у задержанной злоумышленницы нашли переписку с координатором с Украины, в которой они обсуждали планируемое преступление, передают «Известия».

