ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области

В Угличе Ярославской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.

Путин поручил ФСБ и СК установить обстоятельства теракта на Крымском мосту

Уточняется, что теракт планировался на объекте критической инфраструктуры региона.

По информации ведомства, была задержана женщина, завербованная украинскими спецслужбами. Она передавала им информацию об инфраструктурном объекте Ярославской области.

В ФСБ добавили, что у задержанной злоумышленницы нашли переписку с координатором с Украины, в которой они обсуждали планируемое преступление, передают «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ярославская ОбластьТерактФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры