ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
18 июля 202309:48
В Угличе Ярославской области предотвратили теракт, сообщили в ФСБ.
Уточняется, что теракт планировался на объекте критической инфраструктуры региона.
По информации ведомства, была задержана женщина, завербованная украинскими спецслужбами. Она передавала им информацию об инфраструктурном объекте Ярославской области.
В ФСБ добавили, что у задержанной злоумышленницы нашли переписку с координатором с Украины, в которой они обсуждали планируемое преступление, передают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru