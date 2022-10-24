ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске
ФСБ задержала в Пятигорске сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России), готовивших взрыв в городском отделе полиции. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
«На территории Ставропольского края предотвращен террористический акт... В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, в ячейку входили граждане республик Центральной Азии, пишет Ura.ru. Задержанные по указанию зарубежных эмиссаров планировали совершить теракт в отделе полиции. У злоумышленников изъяли компоненты бомбы, символику террористической организации, а также обнаружили переписку с кураторами.
Задержанные дали признательные показания, отмечает телеканал «360». Возбуждено дело о приготовлении к террористическому акту.
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