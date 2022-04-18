ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

Как отметили в ведомстве, в Черкесске задержали трех злоумышленников, пишет RT. Сторонники террористической группировки готовили взрыв на «одном из объектов органов власти» в городе, отмечает РИА ФАН.

В местах проживания задержанных изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, средства связи, инструкции по изготовлению средств террора и переписку с обсуждением планируемого теракта.

