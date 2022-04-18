ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, который планировали совершить сторонники запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ: предотвращён теракт на военном объекте в Калужской области

Как отметили в ведомстве, в Черкесске задержали трех злоумышленников, пишет RT. Сторонники террористической группировки готовили взрыв на «одном из объектов органов власти» в городе, отмечает РИА ФАН.

В местах проживания задержанных изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, средства связи, инструкции по изготовлению средств террора и переписку с обсуждением планируемого теракта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактКарачаево-черкесияФСБ
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