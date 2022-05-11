ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун Дня Победы
ФСБ задержала в Калининграде сторонника запрещенной в РФ организации «Правый сектор», готовившего теракт в канун Дня Победы. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
По данным спецслужбы, задержанный планировал теракт в отношении военнослужащих одной из воинских частей Минобороны, пишет РИА ФАН. Следствие полагает, что затем злоумышленник собирался выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских Вооруженных сил.
Силовики провели обыски в доме задержанного, у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также атрибутику с символикой экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело, пишет RT.
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