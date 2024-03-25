ФСБ предотвратила теракт в Барнауле перед выборами
Теракт, планировавшийся в преддверии президентских выборов, предотвратили в Барнауле, задержаны три жителя Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, злоумышленники изготовили пять самодельных зажигательных устройств и планировали поджечь один из избирательных штабов региона накануне выборов.
«Довести свой преступный умысел группе лиц не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками... непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта», — указали в ФСБ.
Как уточнили правоохранители, лидер группы — мужчина 2001 года рождения — прибыл в край в конце прошлого года на заработки. Подозреваемый получил задания от представителей запрещенной в РФ террористической организации, разработал план по совершению теракта в Барнауле и привлек двух своих приятелей 1998 и 2006 годов рождения.
ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Трем фигурантам предъявили обвинение, их заключили под стражу.
Ранее ФСБ и военная контрразведка задержали экстремиста, планировавшего поджечь одну из воинских частей Екатеринбурга, напоминает «Свободная пресса».
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