ФСБ предотвратила теракт в Астрахани
Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали жителя Астраханской области, который, по их данным, планировал совершить теракт в Астрахани. Силовики выяснили, что он планировал вооружённое нападение на административное здание.
В пресс-службе УФСБ по Астраханской области уточнили, что речь идёт о гражданине РФ 1987 года рождения. Утверждается, что он планировал вступить в незаконные вооруженные формирования в Сирии. Как уточняет РИА Новости, мужчина присягнул на верность лидеру запрещённой в РФ террористической группировки ИГ.
У подозреваемого изъяли экстремистскую литературу, две гранаты с запалами, а также сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Возбуждено уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru