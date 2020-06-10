ФСБ задержала 5 россиян за подготовку теракта в Крыму

ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, которые поддерживали связь с украинскими радикалами и готовились к совершению теракта на рынке в Симферополе.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, подозреваемые собирались взорвать самодельную бомбу на рынке, а также занимались распространением в интернете идеологии терроризма и экстремизма.

У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и боеприпасы, а также средства связи. В настоящее время устанавливаются возможные пособники задержанных.

Известно, что подозреваемые поддерживали связь с украинскими радикалами, которые воюют в Донбассе.

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ТЕГИ:КрымФСБ
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