ФСБ задержала 5 россиян за подготовку теракта в Крыму

ФСБ сообщила о задержании пятерых россиян, которые поддерживали связь с украинскими радикалами и готовились к совершению теракта на рынке в Симферополе.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, подозреваемые собирались взорвать самодельную бомбу на рынке, а также занимались распространением в интернете идеологии терроризма и экстремизма.



У задержанных изъяты самодельные взрывные устройства и боеприпасы, а также средства связи. В настоящее время устанавливаются возможные пособники задержанных.



Известно, что подозреваемые поддерживали связь с украинскими радикалами, которые воюют в Донбассе.

