ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области
ФСБ выявила в Свердловской области пять граждан центральноазиатских стран, которые распространяли идеологию запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и вербовали новых сторонников. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, мигранты по указанию зарубежных эмиссаров группировки целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в ходе конспиративных собраний жителей из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.
По местам жительства подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы и использовавшиеся при ведении террористической деятельности электронные носители. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала троих сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые готовили теракт на одном из объектов органов власти в Черкесске, напоминает «Свободная пресса».
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