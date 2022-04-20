ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области

ФСБ выявила в Свердловской области пять граждан центральноазиатских стран, которые распространяли идеологию запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и вербовали новых сторонников. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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По данным ведомства, мигранты по указанию зарубежных эмиссаров группировки целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в ходе конспиративных собраний жителей из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

По местам жительства подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы и использовавшиеся при ведении террористической деятельности электронные носители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала троих сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые готовили теракт на одном из объектов органов власти в Черкесске, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмСвердловская ОбластьФСБ
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