ФСБ выявила вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области

По данным ведомства, мигранты по указанию зарубежных эмиссаров группировки целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали в ходе конспиративных собраний жителей из числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

По местам жительства подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещенные пропагандистские материалы и использовавшиеся при ведении террористической деятельности электронные носители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала троих сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые готовили теракт на одном из объектов органов власти в Черкесске, напоминает «Свободная пресса».

