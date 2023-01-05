ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Челябинской области
Сотрудники ФСБ РФ с поличным задержали в Челябинской области троих диверсантов, которые пытались вывести из строя тяговую подстанцию на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на месте преступления силовики изъяли канистру с бензином, газовый баллон, а также горелку и другие предметы.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «покушение на диверсию», суд арестовал их на два месяца.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсионную деятельность, сообщает RT.
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