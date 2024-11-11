ФСБ предотвратила операцию Киева по угону вертолета ВКС России

ФСБ пресекла готовившуюся Украиной операцию по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, сотрудники главного управления разведки украинского минобороны пытались завербовать российского военного летчика, чтобы угнать вертолет на контролируемую Киевом территорию.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — указали в спецслужбе.

Как отметили в ФСБ, перед угоном украинская сторона обещала переправить семью летчика на Украину через Молдавию.

В июле ведомство сообщило о попытках украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3, напоминает 360.ru.

