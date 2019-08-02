ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Террористическая ячейка планировала нападение на войсковую часть во Владимирской области. Как пишет «Интерфакс», об этом заявили в управлении ФСБ по региону. Там подчеркнули, что пресечь преступную деятельность помогла слаженная работа с коллегами из Рязанской области.
Ячейкой руководил житель Владимирской области, который вместе с сообщниками планировал нападение с целью завладения оружием и боеприпасами. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности».
Ранее НСН писала, что стали известны детали подготовки теракта в Татарстане. Следствие сообщило, что двое таксистов из Нижнекамска планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников. Как отмечает «Интерфакс», эти данные следователям предоставили в ходе заседания в Вахитовском районном суде Казани.
Как отмечает RT, по имеющейся информации, летом этого года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска к совершению терактов в интересах террористической группировки «Исламское государство» (запрещена на территории РФ – прим. НСН)
Ранее стало известно, что обвиняемые Руслан Шамсутдинов и Ильшат Зайнагутдинов останутся под стражей до 29 сентября.
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