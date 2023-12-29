В Турции задержали членов ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви
Правоохранители Турции задержали трех членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), готовивших теракты в республике. Об этом пишет газета Yeni Şafak, ссылаясь на источники в структурах безопасности.
«В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации», — отмечается в материале.
Злоумышленники готовили атаки на синагоги, церкви и посольство Ирака.
Ранее в Киргизии задержали двух несовершеннолетних членов ИГ, которые планировали организовать теракт и вооруженное нападение на православный храм в Джалал-Абаде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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