В Турции задержали членов ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви

«В ходе совместной операции MİT (Национальная разведывательная организация Турции) и сил безопасности были захвачены 32 подозреваемых, трое из которых были так называемыми лидерами террористической организации», — отмечается в материале.

Злоумышленники готовили атаки на синагоги, церкви и посольство Ирака.

Ранее в Киргизии задержали двух несовершеннолетних членов ИГ, которые планировали организовать теракт и вооруженное нападение на православный храм в Джалал-Абаде, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

