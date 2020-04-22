ФСБ предотвратила нападение на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. Источник отмечает, что у задержанного были изъяты гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, а также аммиачная селитра и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, пишет RT.
Отмечается, что сам задержанные подтвердил своё намерение совершить преступление, подчеркивает РИА ФАН. В настоящий момент решается вопрос об избрании подростку меры пресечения. При этом, Ura.ru. отмечает, что нападение на школу планировалось сразу после окончания карантина по коронавирусу — как минимум до 30 апреля тюменские школьники учатся дистанционно.
Между тем, 16 апреля стало известно, что жителя Красноярска 2006 года рождения также задержали по подозрению в подготовке вооружённого нападения на одну из городских школ. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
У подростка изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, средства связи, а также предметы, предварительно оценённые как самодельные взрывные устройства. Также при нём были обнаружены личные дневники с записями о планируемом преступлении.
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