ФСБ предотвратила нападение на школу в Тюменской области

В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ. Источник отмечает, что у задержанного были изъяты гладкоствольное охотничье ружьё с патронами, два охотничьих ножа, а также аммиачная селитра и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, пишет RT.

Отмечается, что сам задержанные подтвердил своё намерение совершить преступление, подчеркивает РИА ФАН. В настоящий момент решается вопрос об избрании подростку меры пресечения. При этом, Ura.ru. отмечает, что нападение на школу планировалось сразу после окончания карантина по коронавирусу — как минимум до 30 апреля тюменские школьники учатся дистанционно.