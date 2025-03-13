ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом покушения на участников СВО и госслужащих

ФСБ предотвратила серию покушений на участников специальной военной операции и госслужащих, которые планировались спецслужбами Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленники намеревались совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных, принимающих участие в СВО, и госслужащих, помогающих бойцам в зоне спецоперации.

Спецслужба уточнила, что в аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений обнаружили пять посылок с замаскированными под парфюмерные наборы самодельными взрывными устройствами, которые должны были сработать при открытии. Взрывотехники обезвредили опасные посылки.

Правоохранители задержали в Первоуральске россиянина, завербованного украинскими спецслужбами, который в марте направил указанные посылки военным и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае, Саратовской области. В прошлом году фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военных в Энгельсе и работниках оборонных предприятий в Екатеринбурге. ФСБ выяснила, что в Челябинске располагался тайник с четырьмя аналогичными взрывными устройствами. Бомбы предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской, Калужской областях.

После ЧП возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатки. Лица, изготовившие бомбы и заложившие их в тайники, разыскиваются. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении дела о покушении на теракт.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Подмосковье и в московском метро, пишет Ura.ru.

