ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом покушения на участников СВО и госслужащих
ФСБ предотвратила серию покушений на участников специальной военной операции и госслужащих, которые планировались спецслужбами Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, злоумышленники намеревались совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных, принимающих участие в СВО, и госслужащих, помогающих бойцам в зоне спецоперации.
Спецслужба уточнила, что в аэропорту Челябинска при досмотре почтовых отправлений обнаружили пять посылок с замаскированными под парфюмерные наборы самодельными взрывными устройствами, которые должны были сработать при открытии. Взрывотехники обезвредили опасные посылки.
Правоохранители задержали в Первоуральске россиянина, завербованного украинскими спецслужбами, который в марте направил указанные посылки военным и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае, Саратовской области. В прошлом году фигурант по заданию куратора собирал информацию о российских военных в Энгельсе и работниках оборонных предприятий в Екатеринбурге. ФСБ выяснила, что в Челябинске располагался тайник с четырьмя аналогичными взрывными устройствами. Бомбы предназначались военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской, Калужской областях.
После ЧП возбуждено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении и перевозке взрывчатки. Лица, изготовившие бомбы и заложившие их в тайники, разыскиваются. Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении дела о покушении на теракт.
Ранее ФСБ предотвратила теракты в Подмосковье и в московском метро, пишет Ura.ru.
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