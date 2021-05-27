ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье

На Ставрополье в преддверии майских праздников предотвратили две попытки совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», сообщает ФСБ.

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В ведомстве отмечается, что житель Ставрополя собирался совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры с использованием самодельного зажигательного устройства.

Второй теракт планировался приезжим в Ставрополь гражданином одной из стран Средней Азии.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Норильске, который был запланирован радикальным исламистом. Взрыв должен был прогреметь в парадной колонне военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтавропольФСБТеракт
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