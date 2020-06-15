ФСБ показала видео задержания подростка, готовившего бойню в школе

ФСБ России распространила видеозапись задержания и обыска в доме волгоградского школьника, который готовил нападение на школу.



Спецслужбы нашли у юноши самодельную бомбу, металлические поражающие элементы, холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью. Видеозапись обыска опубликовал телеканал 360



Ранее стало известно, что в Волгограде задержали подростка 2005 года рождения, готовившего вооруженное нападение на одну из городских школ. Пока возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», сообщает RT.



В свою очередь Ura.ru пишет, что подростку также вменяют статью «Подготовка к убийству двух и более лиц».