ФСБ перехватила 492 кг следовавшего в Польшу латиноамериканского кокаина

ФСБ пресекла попытку ввоза в Россию крупной партии наркотиков из Латинской Америки, на границе с Белоруссией изъяли 492 кг запрещенных веществ. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

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По данным ведомства, партия кокаина следовала в направлении Польши. Запрещенный груз перехватили в Смоленской области, пишет RT. Сотрудники ФСБ обнаружили 116 упаковок с наркотиками в тайнике большегруза с турецкими автомобильными номерами. Правоохранители установили, что по этому маршруту следует еще один автомобиль с партией запрещенных веществ.

«После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами», — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Правоохранители задержали с поличным иностранного гражданина — организатора контрабанды, мужчину заключили под стражу.

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ФОТО: РИА Новости
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