ФСБ ликвидировала украинских диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область

В сообщении говорится, что боестолкновение произошло 25 декабря 2022 года. Уточняется, что диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer, а также экипированы приборами связи и навигации.

Кроме того, у них были «четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчётов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает RT.

