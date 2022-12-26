ФСБ ликвидировала украинских диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область

Группа украинских диверсантов была ликвидирована при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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В сообщении говорится, что боестолкновение произошло 25 декабря 2022 года. Уточняется, что диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer, а также экипированы приборами связи и навигации.

Кроме того, у них были «четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчётов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:ФСББрянская ОбластьСпецоперацияУкраина
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