ФСБ ликвидировала украинских диверсантов, попытавшихся проникнуть в Брянскую область
Группа украинских диверсантов была ликвидирована при попытке проникнуть в Брянскую область с территории Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В сообщении говорится, что боестолкновение произошло 25 декабря 2022 года. Уточняется, что диверсанты были вооружены немецкими пистолетами-пулемётами SIG Sauer, а также экипированы приборами связи и навигации.
Кроме того, у них были «четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте».
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области украинского агента, выдававшего целеуказания для расчётов американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает RT.
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