ФСБ ликвидировала нарколабораторию в лесу под Ростовом

Пресс-служба ФСБ по Ростовской области отчиталась о задержании двух мужчин, производивших синтетические наркотики в особо крупном размере.

По данным силовиков, задержанные делали мефедрон в нарколаборатории в лесу в окрестностях посёлка Сандат. Сотрудниками ФСБ изъят 31 килограмм наркотика.