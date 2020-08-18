ФСБ ликвидировала нарколабораторию в лесу под Ростовом
Пресс-служба ФСБ по Ростовской области отчиталась о задержании двух мужчин, производивших синтетические наркотики в особо крупном размере.
По данным силовиков, задержанные делали мефедрон в нарколаборатории в лесу в окрестностях посёлка Сандат. Сотрудниками ФСБ изъят 31 килограмм наркотика.
ФСБ 12 августа ликвидировала крупную лабораторию, производящую 200 килограммов наркотиков в месяц. Сотрудники ведомства изъяли 34,8 килограмма мефедрона, более 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров, а также оружие и боеприпасы.
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