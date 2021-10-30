ФСБ изъяла у жительницы Якутии почти 7 кг рассыпного золота

«Сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлена жительница города Нерюнгри 1960 года рождения, у которой изъято рассыпное золото общим весом более 6,6 килограммов», — цитирует сообщение РИА Новости.

Женщина планировала сбыть драгоценный металл в другом регионе и привезла золото на железнодорожный вокзал Нерюнгри.

Общая стоимость изъятого составила около 32 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Нерюнгринский городской суд.

