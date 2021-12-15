ФСБ изъяла крупную партию наркотиков в Крыму

Крупную партию наркотиков весом более 1,5 кг изъяли в Крыму у местного жителя, задержанного по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Полиция нашла более полутора килограммов наркотиков у жителя Щёлково

«Установлено, что житель города Алушты, 2002 г. р., приобретал с целью сбыта психотропные и наркотические вещества и хранил в тайниках неподалеку от места жительства. Наркоделец был задержан УФСБ совместно с МВД по Республике Крым. У задержанного обнаружена и изъята крупная партия наркотиков (амфетамин, мефедрон и метилэфедрон) общим весом более 1,5 кг», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере», злоумышленнику грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиКрымФСБ
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