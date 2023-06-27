ФСБ: Дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» прекращено

Дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» прекращено 27 июня, сообщила ФСБ.

Картаполов рассказал о судьбе ЧВК «Вагнер» после мятежа

В ведомстве отметили, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Ранее в Кремле заявили, что после попытки вооруженного мятежа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уедет в Белоруссию. По словам президента РФ Владимира Путина, бойцы военной компании могут остаться в ее составе, покинув Россию и переместившись на территорию соседней республики, либо заключить контракт с Минобороны РФ, отмечает RT.

Пригожин, в свою очередь, заявил, что если бы 24 февраля 2022 года выполнение задач поручили бы военной компании, что «возможно спецоперация длилась бы сутки», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБУголовное ДелоЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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