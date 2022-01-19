Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что актер получил серьезную черепно-мозговую травму во время отдыха на горнолыжном курорте Розьер на юго-востоке Франции. Его госпитализировали в больницу.

Известность актеру принесла роль в фильмах «Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль – это я». Также Ульель снимался в «Долгой помолвке» и в фильме «Это еще не конец света».

