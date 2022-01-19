СМИ: актер Дунаевский госпитализирован после неудачного падения

Российский актер Федор Дунаевский был госпитализирован, сообщает телеканал «360».

Это случилось после неудачного падения в центре Москвы.

52-летний актер ударился головой, когда выходил из такси. В тот момент Дунаевский был в состоянии алкогольного опьянения. В результате удара он потерял равновесие и упал, сообщает Теlеgrаm-канала 112.

Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Дунаевский стал популярным после того, как сыграл главную роль в картине Карена Шахназарова «Курьер». Лента вышла на экраны в 1986 году.

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