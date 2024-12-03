Фрагмент ракеты длиной 23 метра обнаружили в Якутии

Вес конструкции составляет 3,5 тонны, длина — 23 метра. Экстренными службами были взяты необходимые пробы — по всей вероятности, это было сделано для оценки опасности фрагмента.

В службе спасения заявили, что находка представляет собой центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а». Две ракеты, оборудованные подобной силовой установкой, запустили с космодрома Восточный в ноябре 2024 года.

Ранее обломки ракеты ВСУ нанесли повреждения семи домам в селе Локно Знаменского района Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

