Фрагмент ракеты длиной 23 метра обнаружили в Якутии
Фрагмент ракеты обнаружили в Вилюйском районе Якутии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила региональная служба спасения.
Вес конструкции составляет 3,5 тонны, длина — 23 метра. Экстренными службами были взяты необходимые пробы — по всей вероятности, это было сделано для оценки опасности фрагмента.
В службе спасения заявили, что находка представляет собой центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а». Две ракеты, оборудованные подобной силовой установкой, запустили с космодрома Восточный в ноябре 2024 года.
Ранее обломки ракеты ВСУ нанесли повреждения семи домам в селе Локно Знаменского района Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru