Фрагмент лайнера Пригожина нашли в двух километрах от места падения

Один из фрагментов разбившегося в Тверской области лайнера, на котором летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, находится на въезде в поселок Куженкино, сообщает РИА Новости.

Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с падением самолета

Это около 2 км от места крушения. Сотрудники правоохранительных органов оцепила место падения обломка самолета, рядом с ним стоят несколько машин спецслужб.

Ранее Росавиация опубликовала фамилии пассажиров и членов экипажа упавшего в Тверской области самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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