ФПК: После аварии в Волгоградской области 12 поездов едут с задержками

Из-за аварии с поездом в Волгоградской области 12 пассажирских поездов идут с задержками. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Там сообщили, что железнодорожные службы прилагают все усилия для минимизации задержек и восстановления нормального движения поездов на пострадавшем участке.