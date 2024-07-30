ФПК: После аварии в Волгоградской области 12 поездов едут с задержками
Из-за аварии с поездом в Волгоградской области 12 пассажирских поездов идут с задержками. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).
Там сообщили, что железнодорожные службы прилагают все усилия для минимизации задержек и восстановления нормального движения поездов на пострадавшем участке.
Авария произошло накануне, когда грузовик «КамАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер. Инцидент произошел между станциями Гремячая и Котельниково в Волгоградской области.
РЖД и МВД сообщили, что авария произошла, когда водитель «КамАЗа» проехал на красный сигнал светофора и выехал на переезд. Поезд, несмотря на экстренное торможение машиниста, не успел полностью остановиться. В результате, из 812 пассажиров поезда пострадали 142 человека, более 50 из них были госпитализированы, и 22 оставались в больницах на следующий день, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru