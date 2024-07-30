Восемь пострадавших детей при сходе поезда с рельсов под Волгоградом находятся на стационаре

По его словам, три человека из числа взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал Мурашко, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один — в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ.

Ранее спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте, где с рельсов сошел поезд в Волгоградской области, напоминает РЕН ТВ.

