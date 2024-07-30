Восемь пострадавших детей при сходе поезда с рельсов под Волгоградом находятся на стационаре

Восемь детей в числе 22 пострадавших находятся на стационарном лечении после аварии на ж/д в Волгоградской области, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Помогали все!»: Завершены работы на месте схода поезда с рельсов под Волгоградом

По его словам, три человека из числа взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал Мурашко, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один — в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ.

Ранее спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте, где с рельсов сошел поезд в Волгоградской области, напоминает РЕН ТВ.

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