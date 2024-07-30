Восемь пострадавших детей при сходе поезда с рельсов под Волгоградом находятся на стационаре
30 июля 202410:13
Восемь детей в числе 22 пострадавших находятся на стационарном лечении после аварии на ж/д в Волгоградской области, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
По его словам, три человека из числа взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Как рассказал Мурашко, 14 пострадавших доставлены на лечение в стационары Волгограда, один — в Ростов-на-Дону, семеро остаются в Котельниковской ЦРБ.
Ранее спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте, где с рельсов сошел поезд в Волгоградской области, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru