Фонтан кипятка бьет на юге Москвы из-за прорвавшейся трубы
9 декабря 202015:29
На юге Москвы из-за прорыва трубы из-под земли бьет фонтан кипятка высотой 3 метра.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Теплый стан в районе дома 12. Сейчас движение по улице перекрыто. Образовалось большое облако пара.
О пострадавших ничего не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru