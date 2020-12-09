Фонтан кипятка бьет на юге Москвы из-за прорвавшейся трубы

На юге Москвы из-за прорыва трубы из-под земли бьет фонтан кипятка высотой 3 метра.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Нефтяная скважина загорелась в Грачевском районе

Инцидент произошел на улице Теплый стан в районе дома 12. Сейчас движение по улице перекрыто. Образовалось большое облако пара.

О пострадавших ничего не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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