ФМБА: Беспилотник упал за пределами Курчатова, радиационный фон на АЭС в норме
Радиационный фон на Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове Курской области в норме, беспилотный летательный аппарат был сбит за пределами города. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Отмечается, что превышения радиационного фона не было зарегистрировано.
Ранее, 9 января, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата над Курской областью. По словам губернатора региона Романа Старовойта, четвертый беспилотник был сбит силами ПВО над Курчатовским районом Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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