Финляндия не установила причины диверсии в Балтийском море
Финляндия, в ходе проведенного расследования, так и не установила причину повреждения подводных кабелей на дне Балтийского моря в конце 2024 года, заявил премьер-министр страны Александр Стубб, сообщает Bloomberg TV.
По его словам, следствие будет продолжено.
Глава финского правительства рассказал, что в качестве версий произошедшего рассматриваются несколько вариантов.
«Один — это диверсия, второй — ошибка, третий — некомпетентность», - отметил Стубб.
Но после добавил, что диверсия не выгодна не кому, включая Россию.
Ранее стало известно, что поврежден еще один подводный кабель между Швецией, Литвой, Германией и Финляндией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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