Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом предъявили официальное обвинение

Сотруднику компании «Областной центр дезинфекции» 39-летнему Антону Котову, который является фигурантом уголовного дела о смерти женщины и девочки из-за отравления арбузом, предъявили официальное обвинение, сообщает пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Мужчину, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит», где был куплен арбуз, обвиняют по статье «оказание услуг, не отвечающих требования безопасности, повлекших смерть двух или более лиц». В суд его доставили для избрания меры пресечения, следствие просит арестовать Котова на срок до 10 ноября 2021 года.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора заявили, что в арбузах, которыми в Москве отравилась семья, были обнаружены следы вещества для дезинсекции.

Инцидент произошёл 9 сентября. В одно из московских медучреждений с отравлением были доставлены три члена одной семьи - мать, бабушка и 15-летняя девочка. Бабушка и её несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.

