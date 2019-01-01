Фигурант дела о силовиках-грабителях признал вину

Сотрудник Федеральной службы безопасности Артур Власов, проходящий по делу о силовиках-грабителях, признал свою вину. В ходе заседания суда, на котором рассматривалась жалоба на арест Власова, последний указал, что оформил явку с повинной и частично погасил ущерб одному из потерпевших, передает RT.

В начале июля стало известно о задержании семерых сотрудников ФСБ, в том числе входящих в состав спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». Их заподозрили в серии грабежей.

Пятеро фигурантов уголовного дела были отправлены в следственный изолятор, остальных поместили под домашний арест.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил в эфире НСН, что отставка начальника спецподразделения не связана с уголовным делом в отношении бойцов.

