В Японии отложили запуск частной ракеты с пятью спутниками

Японская частная космическая компания Space One отменила запуск своей ракеты с пятью спутниками Kairos-2 менее чем за полчаса до старта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пуск должен был пройти на космодроме Spaceport Kii в префектуре Вакаяма, но был внезапно отложен. По данным Space One, такое решение приняли из-за сильного ветра.

Новое время старта объявят позже.

Предыдущая попытка запуска ракеты Kairos в марте была неудачной. Через несколько секунд после старта был зафиксирован сбой в работе двигателя, носитель взорвался, обломки рухнули в безлюдном гористом районе.

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ФОТО: РИА Новости
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