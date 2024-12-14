В Японии отложили запуск частной ракеты с пятью спутниками

Пуск должен был пройти на космодроме Spaceport Kii в префектуре Вакаяма, но был внезапно отложен. По данным Space One, такое решение приняли из-за сильного ветра.

Новое время старта объявят позже.

Предыдущая попытка запуска ракеты Kairos в марте была неудачной. Через несколько секунд после старта был зафиксирован сбой в работе двигателя, носитель взорвался, обломки рухнули в безлюдном гористом районе.

