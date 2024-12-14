СМИ: Греция ведет переговоры с Израилем о покупке 36 ракетных систем
Греция и Израиль обсуждают возможность покупки 36 ракетно-артиллерийских систем PULS стоимостью 600-700 млн евро. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванных чиновников.
«Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетных артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил», — отмечает агентство.
В то же время страны обсуждают продажу Греции израильской стороной системы противовоздушной и противоракетной обороны за 2 млрд евро.
Как ожидается, греческое правительство представит на утверждение парламенту сделку о покупке PULS в первом квартале следующего года.
Ранее Греция и Кипр выступили за ограничение закупок оружия для Украины за границей на средства Европейского фонда мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru