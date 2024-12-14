Эксперт Проценко рассказала о рисках для рубля в 2025 году

Курс рубля в следующем году не сильно отклонится от текущих значений, но ожидать укрепления российской валюты не стоит, считает генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Как отметила эксперт, главным геополитическим событием 2025 года станет приход к власти в США избранного президента Дональда Трампа и реализация его обещаний, связанных в том числе с новой энергетической политикой для снижения мировых цен на нефть. Со второго квартала добыча сырья может увеличиться, цены начнут снижаться. В этом случае возможен коридор в $60-70 за баррель.

На этом фоне макроэкономические показатели РФ могут оказаться проинфляционными, в первом квартале года сохранится инфляция на уровне 8,5-9,5%.

«С учетом проводимого финансовыми властями монетарного курса риски девальвации рубля в 2025 году могут находятся в пределах 90-110 рублей за доллар, 97-117 рублей за евро, 12,50-17 рублей за юань», — отмечается в материале.

По мнению Проценко, при негативных сценариях верхние диапазоны курса расширятся до 120, 127 и 20 рублей соответственно.



Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН заявил, что в худшем варианте курс доллара может установиться в диапазоне 115-120 рублей к концу года.



