В Орловской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на объекте инфраструктуры
14 декабря 202404:30
Массированную атаку беспилотников зафиксировали в Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В результате... произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал губернатор в Telegram.
Жертв или пострадавших нет. Ликвидацией последствий атаки занимаются оперативные службы.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили семь украинских беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru