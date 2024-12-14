В Орловской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на объекте инфраструктуры

Массированную атаку беспилотников зафиксировали в Орловской области. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.

«В результате... произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов», — написал губернатор в Telegram.

Жертв или пострадавших нет. Ликвидацией последствий атаки занимаются оперативные службы.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе сбили семь украинских беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиОрловская Область

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