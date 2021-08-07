Фигурант дела Baring Vostok оспорит решение суда

Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что его защита уже готовит необходимые документы для обжалования решения суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Никакой веры. Экономист рассказал, как бизнес воспримет приговор Майклу Калви

Ранее в пятницу стало известно, что фигуранты дела Baring Vostok американец Майкл Калви и Дельпаль получили условные сроки лишения свободы. Калви получил 5,5 лет, Дельпаль - 4,5 года.

Дельпаль назвал себя и своих коллег невиновными, назвав вынесенное судом решение полностью несправедливым.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Суд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры