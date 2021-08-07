Фигурант дела Baring Vostok оспорит решение суда

Ранее в пятницу стало известно, что фигуранты дела Baring Vostok американец Майкл Калви и Дельпаль получили условные сроки лишения свободы. Калви получил 5,5 лет, Дельпаль - 4,5 года.



Дельпаль назвал себя и своих коллег невиновными, назвав вынесенное судом решение полностью несправедливым.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

