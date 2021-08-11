Фетисов предложил создать новое министерство

Депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов заявил, что никакой защиты леса сегодня в России нет и никто не решает накопившиеся проблемы, сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что количество лесных пожаров в России с каждым годом растёт, однако имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически недостаточно.

По его мнению, Федерального агентства лесного хозяйства для решения вопросов не хватает, поэтому следует создать министерство лесного хозяйства.

«Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства... Если нет министерства, то нет хозяина... Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов, возможно, отдельный вице-премьер», - подчеркнул Фетисов.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина для тушения пожаров в Якутию прибыли 100 специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России, которых направили в районы с наиболее сложной лесопожарной обстановкой.

